Melissa Martínez y el porqué de las flores que le gusta comprarse

Melissa Martínez, señalada de comprarse ella misma flores para hacer creer que se las regalaron

Como pasa con casi todas las celebridades, en el caso de Melissa Martínez también hay quienes la apoyan y respaldan, y quienes salen a cuestionar y criticar cada una de sus actividades.

En una de sus últimas publicaciones, Melissa apareció con un gran ramo de rosas y quiso enviar un inspirador mensaje.

Ella de inmediato recibió varios comentarios de sus fans. Sorprendió sí que una usuaria acusara a Melissa Martínez de comprarse ella misma las rosas para hacer creer a todos que se las regalaron.

“Contaron por ahí que ella misma pide y paga los ramos a domicilios”, señaló la seguidora en la publicación de Instagram.

De inmediato, la comunicadora no dudó en dar a conocer lo qué piensa y siente con esos mensajes. “Tu mamá creyendo que eras avispado... no ve que es decoración para mis tiendas, aunque algunas no las publico”, indicó Melissa Martínez.