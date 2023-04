'Memo' Orozco, de la fama a comer galletas viejas y "mohoseadas" tras crisis económica

Los lujos que se podían dar para esa época eran casi nulos y tuvieron que privarse de muchas cosas que para cualquiera podrían ser simples y sencillas. “Duramos cuatro meses sin comer un helado, porque no había plata, primero no podíamos salir y había otras prioridades”, contó el presentador en medio de una entrevista con un programa de entretenimiento en el 2021.

Finalmente, el presentador colombiano contó que un proyecto de venta de muebles ha sido su soporte para ir pagado las deudas, pese a esto aún tienen deudas con algunas entidades financieras que no dan espera.

“Muchísimas personas tenemos el problema del dinero, de la comida, de las deudas; eso no lo entienden los bancos. Llaman para saber por qué no ha pagado las deudas; porque no he tenido”, resalto.

Con esta historia muchos colombianos se puede sentir identificados, pues la pandemia dejó fuertes estragos en el país y más en los temas económicos, donde miles de familias, al igual que ‘Memo‘, se han tenido que reinventar.