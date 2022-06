‘Mentiroso’, el nuevo sencillo de Willy García con un toque de salsa y despecho

El cantante colombiano Willy García presentó 'Mentiroso', el primer sencillo de su nuevo álbum 'Siendo Yo', un tema de despecho para los amantes de la salsa.

En diálogo con RCN Mundo, el artista indicó que, “‘Mentiroso’ es una canción de despecho que uno dice que ya olvidó. Se convierte en un tema que con la melodía y el arreglo de Óscar Iván Lozano, suena a salsa pero también suena a esas canciones corta venas que a la gente le gusta cantar”, señaló.

“Hay una canción jocosa y sabrosa que hago con Cali Flow que se llama ’Así le pagó’ en el nuevo álbum. Estas canciones son un poquito de cambios y ese tema 'mentiroso' que siendo salsa tiene como ese corte despecho y que hace que se marca la diferencia”, destacó.

Mencionó que el tema ha recibido una aceptación por el público en Puerto Rico, Nueva York, Miami y agregó que “ya estamos escalando en Billboard, en República Dominicana y en Ecuador. Estoy muy feliz porque toda la vida me he dedicado a la disciplina, a hacer discos y el público está respondiendo a eso y me emociona”, mencionó.

En ese sentido, agregó que, “he tenido un pasado de cosas espectaculares y unos aprendizajes llenos de profesores gigantes que me han permitido hacer lo que soy hoy. Lo que hago es mirar atrás y dar las gracias por las enseñanzas y tratar de aplicar todo lo que se tiene a nivel de conciencia”.