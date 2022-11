En las últimas horas, Alcira Pérez Ochoa, madre del cantante venezolano Jesús Alberto Miranda 'Chyno Miranda', admitió que el artista de música urbana actualmente afronta un grave problema de adicción a las drogas.

Su progenitora, clama porque le devuelvan a su hijo para que él pueda continuar con el tratamiento al que estaba sometido antes de que fuera sacado (sin su consentimiento) del centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’.

El pasado fin de semana, Miranda reapareció en un video diciendo que estaba bien y que era “horrible” estar en este centro, pero su madre pide que se le dé a conocer su paradero.

Alcira Pérez argumentó que su temor es de que Miranda recaiga nuevamente y de esta manera retroceda el tratamiento al que estuvo sometido por algo más de 10 meses.

Puede leer: Cantante Chyno Miranda se pronuncia luego de su rehabilitación poscovid

“A mí no me han llamado, a mí no me avisaron absolutamente nada ¿por qué se llevaron a mi hijo?, no hay razón, porque mi hijo no estaba mal, mi hijo estaba atendido. Él está siguiendo un tratamiento y ha mejorado mucho”, manifestó Pérez a un medio de comunicación venezolano.

Según ella, el centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’ (en el que estaba recluido el artista), es la que más se adapta a su actual condición médica. “Es la clínica más idónea para seguir y continuar el tratamiento que tiene en estos momentos Jesús Alberto”.

¿Por qué la mamá de 'Chyno Miranda' dice que el artista puede morir?

Cabe resaltar, que 'Chyno Miranda' fue sacado del centro asistencial el pasado miércoles 02 de noviembre, por haber sido encontrado (aparentemente) por su actual novia Astrid Falcón en “evidentes condiciones precarias”.

Sin embargo, su madre asegura que todo lo que se ha dicho sobre el centro de rehabilitación es falso y que su hijo nunca estuvo en malas condiciones.

“Yo decidí meter a mi hijo en la clínica para que sanace de unas patologías que él tiene, sobre todo de una secuela que le ha quedado de su encefalitis, que le impide actuar correctamente. Él no está aislado, eso es mentira. Yo lo visito miércoles y sábado. Está ocupado desde la 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, cosa que tiene que hacer una persona que está reformando su vida y que quiere mejorar su vida”, explicó Pérez.

También lea: Chyno Miranda fue traslado a clínica privada y preocupa a sus fanáticos

La madre del artista del éxito musical "Niña bonita" responsabilizó directamente a su pareja sentimental de suministrarle drogas.

“Ve droga en ella, porque ella le ha suministrado la droga a él. Y esa es mi gran preocupación, antes ya lo había hecho. En estos momentos mi mayor preocupación es que me lo raptaron, me lo secuestró una persona que es cuarentena para él, que no le va a hacer bien. Yo soy su mamá, ella no puede pasar por encima de mí, él está enfermo, yo necesito que él se sane (...) si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo ¿eso es lo que ella quiere?. Si él continúa haciendo esto después de la encefalitis se me va a morir”, manifestó Pérez.

Cabe recordar, que el cantante de música urbana empezó a vivir esta pesadilla en 2020, cuando en su vida pasaron algunas cosas en su vida familiar y artística. 'Chyno Miranda', cumplirá el próximo 15 de noviembre 38 años de edad.