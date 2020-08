Después de varios meses de su separación y a días del nacimiento de su hija, el cantante Nacho decidió despejar las dudas que se tejieron alrededor del fin de su matrimonio con Inger Devera y que apuntaban a que se trató de una infidelidad con Melany Millé.

En una entrevista en exclusiva que concedió a la revista Hola, admitió que le fue infiel a Inger Devera durante el matrimonio, que duró más de cinco años y con quien tuvo tres hijos.

“Durante nuestra relación sí hubo infidelidad, pero no es que nuestra relación se acabó por una infidelidad (…) me gusta ser sincero no tengo por qué mentir, yo con mi ex superé esa situación de infidelidad y seguimos intentándolo, pero hubo fallas en nuestra relación, fallas mías, fallas de ella y no sentimos que debíamos seguir únicamente porque tenemos hijos”, expresó.

Recalcó que su amorío con la modelo venezolana, Melany Millé, no fue la causa de su separación, esto debido a que en octubre cuando Nacho confirmó que se separaba de su esposa, se conoció al poco tiempo que Mellany esperaba un hijo suyo.

“Puede que solo quiera que entiendan mejor toda esta historia (…) Lo rápido que Melany salió embarazada en nuestra relación no tiene nada que ver con el tiempo de separación, pero si salió embarazada muy rápido porque Dios así lo decidió”, agregó.

Aseguró que cuando se hizo pública su separación de Inger “ya había pasado mucho tiempo desde que nosotros tomáramos la decisión”.

Defendió a su novia de los insultos que recibió, señalada de ser una ‘quitamaridos’ y dijo que solo quiere que esté tranquila y mantenerla alejada de todas las críticas “porque no se las merece”.

“Hemos sido valientes y tenemos la conciencia tranquila que es lo más importante, entendiendo que no le hicimos daño a nadie con esto”, puntualizó.