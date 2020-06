"Mi nueva versión": Daniella Álvarez se mostró tras cirugía en la que le amputaron su pierna

Semanas atrás, Daniella Álvarez dejó sin palabras a miles de sus seguidores de redes sociales luego de que revelara que había sido operada en tres ocasiones, porque le apareció una masa en el lado izquierdo de su abdomen.

Aunque logró recuperarse y salir de la Unidad de Cuidado Intensivo, recientemente la ex Señorita Colombia sorprendió nuevamente al revelar que tomó una fuerte decisión que involucra una nueva cirugía en su cuerpo.

La presentadora utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video y enviar unas emotivas palabras a los colombianos sobre la situación que estaba atravesando su salud. En este clip, Álvarez aprovechó para explicar un poco sobre el proceso que ha vivido y la cirugía a la que se sometería.

De acuerdo con lo que indicó la celebridad, esta masa le causó varias complicaciones en su cuerpo, por lo que tuvo que recibir otros procedimientos médicos para alivianar estos daños. Sin embargo, Daniella expresó que por eso era necesario que le fuera amputado su pie izquierdo, y parte de su pierna, ya que dejó de funcionar por culpa de una isquemia.

“Tuve una tercera operación donde la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies. Gracias a Dios mis piernas están bien, pero mis pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo”, relató la exreina mientras mostraba su extremidad izquierda con un yeso.

“La isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía, pero nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Podría tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, agregó bastante tranquila y serena.

Por último, la ex Señorita Colombia señaló que una vez se recupere de esta cirugía volverá a hablar al respecto y contará más detalles de su proceso. De igual forma, agradeció a todas las personas por las oraciones, los mensajes y los comentarios de apoyo que recibía.

Esta noticia conmovió a miles de sus seguidores, quienes mostraron su admiración y respeto a ella por esta decisión que había tomado para su vida.