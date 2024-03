Michelle le dice 'no más' a Ricardo luego de candente despedida con Rigo

La novela de 'Rigo' sigue dejando sorpresas entre los televidentes y más luego de que Rigo y Michelle terminaran demostrándose su amor.

En el capítulo de este martes 5 de marzo, tras el encuentro entre Rigo y su adorada Michelle, con una despedida inolvidable, dejaron a flor de piel el cariño que se tiene cada uno.

Esta fue una de las escenas más esperadas entre los televidentes, que desde el inicio vieron los esfuerzos de Rigo para conquistar a su adorada esposa. Y es que hasta el ciclista antioqueño dio de qué hablar con esta candente escena.

Lea además: [Video] Rigoberto Urán y Michelle reaccionan a la apasionante escena de la novela

Ya en su casa, Michelle recibe la visita de Ricardo y le confiesa que se acostó con Rigo y aún está enamorada de él, lo que hace que termine así su relación.

Ricardo le reclama a Michelle por no asistir a una reunión de negocios y le pedirá a Gustavo que Michelle no vuelva a la empresa, luego de haber terminando la relación. Mientras que Sofía le critica a su hermana el hecho de perder al 'hombre perfecto', esto sin importarle que no esté enamorada de él.

Por otro lado, Girlesa, Lucho, Jorgito y Chacho llegan a Medellín para comprar muebles para la finca-hotel de Rigo, pero olvidan el dinero, lo que hace que Silvia, la madre de Michelle, les ofrece ayuda.

De interés: Rigo recibe la llamada más importante de su carrera: ¡me voy para Europa!

Ya en Urrao, Evaristo Rendón le hace una propuesta a Berenice y le ofrece trabajo en su negocio o como presentadora de 'En voz baja', pero Aracely se opone.