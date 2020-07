Miguel Bosé acusa a Twitter de querer censurarlo

Sin embargo, un día después de que la cuenta del cantante fuera bloqueada, el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia compartió un comunicado en Twitter en el que resaltan que el dióxido de cloro no puede ser usado como tratamiento para la Covid-19.

"Hasta el día de hoy no se ha presenciado ninguna solicitud sobre el dióxido de cloro para su aprobación a través de dicho procedimiento, no obstante a ello hace ya varios años que se promueve su uso. Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un producto o tecnología. Un medicamento no se puede usar basado en "patentes", debe pasar por diferentes procesos como estudios en animales y posteriormente en humanos, llegando al standard de oro que son los estudios prospectivos controlados".

También citaron varios estudios en los que se habla de sus "efectos adversos".

Por último, aseguraron: "Se recomienda a la población boliviana evitar la manipulación psicológica, la indebida insinuación y la intimidación ejercida para ingerir dióxido de cloro con el supuesto fin de prevenir o tratar la Covid - 19".

Hasta el momento, Miguel Bosé no ha vuelto a referirse al tema. Es de recordar que, el artista tiene una carrera musical de más de cuarenta años y ha logrado mantenerse vigente a lo largo de las décadas.

Ha lanzado casi 20 álbumes de estudio, el primero de ellos en 1977 titulado 'Linda', la canción que le da nombre al disco fue todo un éxito. Posteriormente, le siguieron otros trabajos discográficos como 'Bandido' (1984), 'Sereno' (2001) y 'Papito' (2007).

También ha colaborado con varios colegas como Paulina Rubio, Ximena Sariñana, Julieta Venegas y su sobrina Bimba Bosé.