Todo se originaba a una cirugía dental en la que le habían taladrado el hueso para poner el implante en la raíz. "La boca es el lugar más sucio del cuerpo y con el tiempo eso se transformó en una infección que me infectaba hasta los intestinos’’, le confesó Bosé al entrevistador del programa, "Me sacaron una muela y al día siguiente la voz me había vuelto", concluyó el artista.