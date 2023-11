En el video publicado, Milen, abordó la inseguridad que vive el país y compartió su experiencia personal de un robo violento que ocurrió en su hogar el 23 de diciembre de 2022. La expresentadora relató que los ladrones ingresaron a su casa, la amarraron, la amenazaron y se llevaron algunas de sus pertenencias, generando un trauma que ha perdurado durante casi un año.

"Muchas personas en ese momento fueron muy solidarias y algunas otras dijeron que era un show, que no había pasado nada, que no nos habían hecho nada, pero resulta que sí pudo pasar, porque estas personas venían armadas y no solamente eso, queda un trauma, queda un dolor en el corazón durante mucho tiempo", compartió López.

