Milena López reveló por qué no ha tenido hijos en sus 40 años

Milena López es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, pues luego de su paso por el programa del Canal RCN 'Muy Buenos Días', la manizaleña se quedó en el corazón de quienes todos los días seguían las ocurrencia de Mile, Jota, Laura Acuña y sus invitados.

Pese a que actualmente, Milena López no está relacionada con ningún proyecto televisivo, la también modelo está muy activa en sus redes sociales, pues se encuentra produciendo contenido digital relacionado con moda y viajes, aunque debes en cuando es la imagen de algunas campañas publicitarias.

Por el momento la vida de Milena López está muy tranquila y feliz al lado de su esposo, el empresario Andrés Ardila, y de sus dos perritos Britta y Rambo, quienes recientemente causaron conmoción en las redes de la presentadora, luego de que ella compartiera un video en el que le pregunta a uno de sus peluditos si tiene tareas para el colegio.

El video no fue bien visto por algunos internautas, los cuales aseguraron que en lugar de estar 'humanizando' sus mascotas, Milena López debería haber tenido un hijo, pues ya tiene 40 años y nada que la visita la cigüeña. Frente a los repetitivos comentarios, la manizaleña no se quedó callada y aseguró que la gente está sufriendo porque ella no tiene hijos o porque puede vivir plenamente sin ellos.

Relacionado con este tema, Milena López también aseguró que ella y su esposo Andrés Ardila dejaron la paternidad en manos de Dios, pues no están afanados por tener hijos, ya que tienen un hogar muy bonito, lleno de amor y felicidad que disfrutan al 100% como pareja y con la compañía de Britta y Rambo.

"No estamos buscando, si llega bien y si no también, yo dejo todo en manos de Dios y no quiero forzar nada. No es un tema que nos frustre ni nos angustie mucho a ninguno de los dos, tenemos un hogar muy bonito, somos mi esposo, yo, mis dos hijos perrunos, que están aquí conmigo, los disfrutamos mucho los dos un montón, si llega bien y si no también, seremos muy felices y tendremos una vida plena, llena de amor, llena de felicidad, con un hogar muy muy chévere" indicó.

