Miley Cyrus confiesa el porqué se alejó de la Iglesia

En medio de su programa de entrevistas - 'Bright Minded: Live with Miley - el cual transmite a través de su cuenta de Instagram, la cantante Miley Cyrus reveló las razones por las cuales se alejó de la Iglesia.

La estrella de 27 años de edad habló del tema mientras entrevistaba a la modelo Hailey Baldwin, y aseguró que después de haber sido criada como creyente se distanció de la Iglesia porque no aceptaban a sus amigos homosexuales. "Los enviaron a terapias de conversación y también fue difícil para mi encontrar mi sexualidad", reseña E Online.

Sin embargo, parece que la intérprete de 'We can't stop' no se cierra las puertas para reconstruir una relación con Dios luego de que Baldwin le aconsejara que lo hiciera. "Si me dices que puedo rediseñar mi relación con él y sentirme más aceptada, eso también haría que me sintiera menos desconectada con la espiritualidad".

Miley Cyrus saltó a la fama con su participación en la serie de Disney, Hannah Montana. Sin embargo, su afán por desligarse de su imagen de 'chica buena de Disney' la hizo protagonizar diferentes titulares escandalosos en la prensa rosa.

La cantante cambió por completo su imagen usando atuendos mucho más sensuales y reveladores. En sus conciertos bailaba mientras hacía movimientos sexuales, tocaba sus partes íntimas y sacaba su lengua una y otra vez. Pero esto ya no lo volvió a hacer en los últimos años.

También se declaró como pansexual. Y actualmente es una de las estrellas pop más famosas e influyentes del planeta.