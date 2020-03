Miley Cyrus confiesa por qué dejó de usar vestido de baño por dos años

Años atrás, Miley Cyrus dejó sin palabras a miles de personas cuando apareció en el escenario de los VMA’s 2013 luciendo una extravagante apariencia, junto al cantante Robin Thicke. Ambos presentaron un show mezclado de sus temas ‘Blurred Lines’ y ‘We Can’t Stop’, mientras estaban acompañados de una colorida escenografía.

Ahora, siete años después de protagonizar este criticado performance, Cyrus decidió confesar a través de un video en vivo de su cuenta oficial de Instagram por qué decidió no usar bikini durante dos años y qué tanto la afectaron los comentarios sobre aquel momento.

En esta transmisión, que realizó en compañía de su amiga Demi Lovato, la artista se sinceró con sus fieles seguidores y enfatizó en el bullying que recibió en redes sociales por su cuerpo, figura y estilo, iniciando una fuerte guerra consigo misma por las inseguridades que estaba sintiendo.

“Estaba tan delgada y tan pálida que me seguían poniendo al lado de un pavo, y me sentía tan mal conmigo misma que no usé bikini durante dos años y nadie pensó que alguna vez me haría sentir de esa manera”, expresó la intérprete de ‘Wreacking Ball’.

Tras brindar estas palabras sobre la experiencia que vivió en aquella época por su estado físico, la cantante compartió una reflexión sobre la creación de contenido y memes, que a pesar de ser graciosos y divertidos, pueden lastimar a muchas personas.

“La gente hizo memes y eso fue una llamada de atención para querer usar mi plataforma para un propósito más grande”, afirmó la creadora de ‘Malibu’ sobre su fundación Happy Hippie, con la que ayuda a toda clase de jóvenes víctimas de injusticias sociales.

Por último, la estrella musical puntualizó en que estas críticas y ofensas no solo la afectaron en la visión personal que tenía de su cuerpo, sino que también la imagen que tenían sus fans de que era una mujer segura y orgullosa.

“Cuando me vestía con mis pequeños leotardos me ponía cuatro pares de medias porque estaba muy insegura”, señaló la celebridad sobre este problema que atravesaba.

Miley Cyrus tuvo un cambio sorprendente años después de esta crisis y logró impactar a su público con una imagen mucho más sólida y real de ella.