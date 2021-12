Miley Cyrus hará concierto en Colombia en el 2022, precios y todo lo que debe saber

Tras varias semanas de rumores en redes sociales, se confirmó que la cantante estadounidense Miley Cyrus hará su primer concierto en Colombia en el 2022, en un año en el que también estarán en Colombia Dua Lipa, Coldplay, Kiss y el exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, entre otros.

La artista nacida en Tennessee (EE.UU) y reconocida por haber saltado a la fama en 2006 gracias a su papel protagónico en 'Hanna Montana', llegará al país en medio de una gira que contempla varios países de la región, entre ellos, Argentina, lugar en el que participará en el Festival Lollapalooza el 18 de marzo de 2022.

Posteriormente se presentará en Asunción (Paraguay) el 23 de marzo y el turno para Brasil será en Sao Paulo el 26 de marzo de 2022.

Miley Cyrus se presentará el 22 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá en un evento al que podrán acceder personas desde los cuatro años de edad y la preventa empezará este martes 14 de diciembre desde las 9:00 de la mañana hasta el 16 de diciembre a las 8:59 de la mañana con precios que arrancan desde los $129.000.

Aunque durante varios meses la artista estuvo alejada de los escenarios por cuenta de la pandemia, en sus recientes shows realizados en algunas ciudades de Estados Unidos, ha incluido canciones estrenadas recientemente como 'We can't stop', 'Malibu', 'Nothing breaks like a heart', '7 things' y 'Can't be tamed', entre muchas otras.

Mientras Miley Cyrus prepara su gira de conciertos por Latinoamérica, recibirá el año nuevo en la ciudad de Miami (Estados Unidos) en una fiesta que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre acompañada por el comediante Pete Davidson y en Norteamérica se podrá ver a través de la cadena de televisión abierta, NBC.