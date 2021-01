Miley Cyrus y Bad Bunny, crecen los rumores sobre una colaboración

Miley Cyrus la sacó del estadio con el lanzamiento de su reciente álbum ‘Plastic Hearts’, un trabajo que reúne grandes proyectos y temas que han cautivado a sus fieles seguidores de las plataformas digitales. Algunas de las canciones que marcaron una huella en su carrera han sido ‘Midnight Sky’, ‘Prisoner’, con Dua Lipa, y ‘Edge of Midnight’.

Sin embargo, este trabajo musical contiene otros títulos que han enamorado a los fans de los sonidos de la exchica Disney, y con los cuales le ponen un toque diferente y noventero a sus playlists. Uno de los más comentados es ‘Angels Like You’, que despertó sentimientos y reacciones en quienes la escucharon.

Recientemente, el título de este tema se volvió tendencia en redes sociales luego de que se rumorara que Miley Cyrus y Bad Bunny se unirían en una colaboración sorpresiva. A pesar de que ambos tienen estilos y géneros completamente distintos, los dos cantantes unirían su talento en un remix.

Según información que circula, la canción sería lanzada de forma oficial el próximo 12 de febrero a través de todos los escenarios digitales. Aunque pocos detalles se conocen sobre esta colaboración, el portal Genius, especializado en música y letras de canciones, compartió contenido relacionado con el nombre y la fecha de estreno.

Tiempo después, la página se percató de este detalle y borró el post, pero fue demasiado tarde, ya que algunas personas tomaron captura de pantalla y difundieron esta información.

De ser ciertas las especulaciones, este sería el primer trabajo que realizaría Cyrus con un artista latino, específicamente urbano. No obstante, estaría producido por el famoso y nombrado Tainy, que ha colaborado con estrellas como J Balvin, Dua Lipa, Selena Gomez, entre otros.

Por el momento todo se reduce a especulaciones y reacciones de usuarios de redes sociales, que no han dudado en manifestar la alegría de ver a estos grandes de la música en un tema.



