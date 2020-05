La semana pasada, la actriz Lina Tejeiro sorprendió al abrir su corazón y aclarar a sus seguidores las dudas que tenían sobre su relación con el cantante Andy Rivera, la cual ha estado en la mira de sus seguidores porque han intentado recuperar en varias ocasiones, pero no ha funcionado.

En el video Lina terminó en lágrimas al referirse a la relación y al porqué no ha funcionado aunque lo han intentado tantas veces. Dijo que los comentarios de las personas y las opiniones de familiares no permitieron que pudieran retomar su noviazgo hace poco tras ella terminar su relación con el empresario Norman Capuozzo.

Tras sus declaraciones, los seguidores de ella quedaron a la expectativa de lo que opinaría Andy Rivera luego de que ella asegurara que aún lo ama.

Este fin de semana, el cantante paisa decidió hablar sobre el tema durante un En vivo en Instagram y admitió que ama a la actriz pese a todo lo que han tenido que pasar y que ella ha sido la mujer con la que más química ha tenido.

“Por supuesto la amo, las personas que se han enamorado de verdad, saben que uno no deja de amar de la noche a la mañana independientemente de los altos, los bajos, las cosas buenas, las equivocaciones, al contrario vivir tantas experiencias eso construye un amor tan grande que no se puede desparecer, de hecho son muchos años sintiendo esto por ella”, expresó.

Al ser cuestionado sobre por qué no quiso volver con Lina, aclaró que él nunca dijo que no quería hacerlo sino que muchas cosas no permitieron que nuevamente pudieran retomar su relación.

“Lina y yo somos dos grandes remadores, nosotros tenemos espalda gigante de defender nuestra relación ante el mundo de comentarios, críticas, ante el familiar de aquí del otro. En realidad no es que yo dije no quiero volverlo a intentar ni que empecemos una relación, dije démonos un espacio”, señaló.

Contó que le pidió un espacio porque se sentía “cansado de remar” y no con la gente ni comentarios, sino “cansado de remar con mi yo interno, me preguntaba es culpa mía que no funciona, tratando de encontrar la respuesta y uno se agota de tratar de llenar a esa persona”.

“Tal vez lo que ella sintió fue a un Andrés Felipe más agotado y menos dispuesto a intentarlo, pero no quiere decir que yo haga dicho tajantemente no quiero”, agregó.

Frente a si sus padres se oponían a la relación con la actriz, fue enfático en que sus papás no la rechazaron. “Cada que decidimos retomar y volverlo a intentar, la señora Viviana (mamá de Lina) me recibió con sus brazos abiertos y mi mamá una y otra vez hizo el intento de recibir a Lina con los brazos abiertos, aun después de esos sentimientos que se generan por error. Mis papás no rechazan a Lina en lo absoluto”.

Finalmente, no pudo contenerse y se le cortó la voz al asegurar que lo que ha vivido con Lina Tejeiro es lo “más maravilloso que he vivido en mi vida, hay demasiada química, no es fácil decirlo”, agregó mientras se alejó de la cámara para limpiar sus lágrimas.

“Es una relación en la que prima la distancia y tampoco es fácil de manejar. Lina es la mujer en la que he encontrado más felicidad y más química, no lo voy a negar, pero no tengo la bola de cristal para definir el futuro, no sé qué va a pasar”, puntualizó.

Sus nombres rápidamente se hicieron tendencia en redes sociales y el humorista Hassam se sumó a la tendencia tuiteando un mensaje sobre ellos. “Y por qué Andy Rivera y Lina Tejeiro no vuelven y están juntos, se aman, son felices y disfrutan la vida, si son jóvenes y bellos. Podrían ser una excelente historia de amor, Aménse”.