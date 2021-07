Miss Universe Cartagena: Valeria Ayos, la elegida

Dicho pronunciamiento nuevamente generó controversia pues ella tenía el título de San Andrés y además, muchos se preguntaban qué pasaría con las jóvenes que estaban haciendo su proceso de inscripción para participar por esta ciudad.

Sin embargo, la organización aclaró que este año no habilitó las ciudades y por eso decidieron darle este título para no afectar a las demás participantes.

“El título de Miss Universe Cartagena no estuvo habilitado este año, solo habilitamos departamentos, no ciudades como Cartagena o Bogotá. Por esa razón al Valeria decir que sí quería su cupo, decidimos darle la ciudad de Cartagena de manera que no afectara a ninguna de las niñas inscritas por los diferentes departamentos y todas tengan su oportunidad”, manifestó Carolina Suárez, jefa de prensa de Miss Universe Colombia a El Universal.