Si algo he aprendido durante los últimos años, es a reconocerme como una mujer decidida que se proyecta con cada paso fuerte y firme que da. Agradecida con cada una de las realidades de mi vida porque estoy segura que las grandes batallas dejan grandes victorias. Al universo solo le dejo mis sueños, mis esperanzas y mis ganas de superarme todos los días como persona, mujer, profesional y embajadora. ¡El león ruge con mucha fuerza! @missuniversecolombiaorg Mis palabras de amor y gratitud también están dirigidas a un equipo de hermanos de la vida, profesionales, expertos y talentos que han creído en mí desde el día que dije: Me voy a presentar al Miss Universo Colombia, pero con lo único que cuento son con las ganas de hacer las cosas muy bien. Hoy todos y cada uno de ellos se mantienen a mi lado. @marcelcastellanophoto @jhormanoblesph @massielcastellano @segundosolar @seotco @agustinlarezm @abelandradedesigner @alejandramunozg @mvintagecol @hortenciariverosspa @odontoavanzada @semperlaserco @dravillarraga @pontobrasileiro @nataliablancodesign @isragonz @cala_bisuteria @zolcal_joyas_a_mano @wilsonprietopeluqueria @htlescueladeidiomas @fernando_marinm

