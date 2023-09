Miss Universe Colombia: ¿Por qué no ganó Miss Universe Buenaventura, Lina María Hurtado?

Camila Avella fue más práctica. Le preguntaron: "¿Cómo mantienes tu autenticidad en un entorno competitivo?". Y ella respondió: "Yo creo que mi autenticidad depende de mi esencia y mi forma de ser. Siempre me he considerado una mujer auténtica y eso es lo que me hace única y lo que quiero mostrarle siempre a mi hija, a las personas, a las personas que están acá presente y al universo entero: que no dependen de los demás, de la opinión de los demás, que lo que los hace únicos es su esencia. Eso es mi autenticidad".