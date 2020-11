Miss Universe Colombia y la disculpa a Catriona Gray por incomodo momento

Agradeció a la joven por su participación en el evento y aclaró que no hubo mala intención en haber aclarado que era nacida en Australia. “Aseguro que no hay una intención ni malicia ya que invitamos a Catriona Gray, en primer lugar porque creemos en los filipinos a quienes consideramos como hermanos. Siempre he admirado la cultura filipina y la amabilidad de la gente de Filipinas”.

Ackermann le manifestó las excusas y le pidió a la exreina que no se lleve una mala imagen. “Espero que Catriona Gray pueda perdonarnos a nosotros y a nuestra gerencia. También estamos absolutamente encantados de poder visitar pronto el hermoso país de Filipinas”.

La modelo tiene nacionalidad australiana y filipina y durante su estadía en Colombia expresó lo feliz que estaba de conocer Barranquilla, y de hecho hizo un homenaje al llegar con un traje del color de la bandera de nuestro país.

El día de la coronación, fue la encargada de imponer la banda de Miss Universe Colombia a Laura Olascuaga.