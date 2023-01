Miss Universe reveló los sacrificios que tuvo que hacer para ganar la corona: "Me sentía sucia"

El pasado 15 de enero la reina estadounidense fue escogida como la Miss Universo 2023 en una reñida final que disputó contra Amanda Dudamel, la representante de Venezuela en dicha competencia.

Esta vez la coronación fue un hecho polémico entre distintos países y expertos que aseguraron que la que debía ganar era Dudamel. Sin embargo, R'Bonney Gabriel, dueña de la corona, no se dejó afectar por estos comentarios y, por el contrario, dijo sentirse merecedora del premio, mencionando algunos de los esfuerzos que hizo para poder ganar puntos en sus desfiles.

En principio, reveló que uno de sus mayores retos fue la "poca higiene" que tuvo en los días anteriores al certamen, pues aunque la gente la veía radiante y fresca, no era así.

Según declaraciones que entregó para una compañía estadounidense, la estadounidense duró 16 días sin lavarse el cabello. “En realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el primero de enero ¡Y todavía no lo he hecho!”, dijo el pasado 16 de enero.

Esto con el fin de mantener productos que le aplicaron "para verse más bella y ganar puntos con el jurado". Asimismo, confesó que no se había bañado el cuerpo todos los días debido a que se aplicó un autobronceador, y teniendo en cuenta que se cae con las lavadas, debía cuidarse.

“Hago autobronceador porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran. Quieres que esos músculos exploten”, declaró.

Sin embargo, aclaró que estos sacrificios valieron la pena, pues logró llevarse la corona y convertirse en la reina del mundo.