Miss Universo Colombia abre convocatoria para elegir diseño de la corona de la nueva reina

ESCRIBAMOS JUNTOS ESTA HISTORIA…COLOMBIA ELIGE SU CORONA: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vigencia: La actividad comienza el 6 de Julio de 2020 a las 8.00 am y termina el día 20 de Julio de 2020 a las 11.59 pm. Mecánica: MISS UNIVERSE COLOMBIA®️ escogerá las 10 mejores imágenes de las propuestas enviadas al correo: info@missuniversecolombia.org Las cuáles serán analizadas por expertos, diseñadores, joyeros y la organización MISS UNIVERSE COLOMBIA para de esta manera juntos escoger la corona de nuestra representante en MISS UNIVERSE 2020. Solicitar requisitos, términos y condiciones a través del correo antes mencionado.

