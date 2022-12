Modelo es viral por contar con detalles a qué huele Maluma

Preguntas que pocas veces se resuelven sobre un artista tienen que ver con detalles íntimos, que solo pueden conocer las personas que los han tenido cerca y que la mayoría del tiempo quedan sin resolverse o terminan pasando por alto, teniendo en cuenta que su vida privada resulta siendo todo un misterio y lo que logra verse de ellos es poco en sus eventos públicos.

Sin embargo, este no fue el caso de Maluma, pues una modelo que lo tuvo a pocos centímetros no se quedó con nada guardado sobre el encuentro que tuvo con el artista y hasta se refirió a su olor.

La joven, que hizo parte de uno de los videos del artista, aprovechó sus redes sociales para contar la anécdota del día que tuvo cerca a Maluma y terminó por ser viral.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, por obvias razones. Cuando yo llegué ahí, parce, yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no”, empezó contando.

Sobre los señalamientos que hay contra el artista sobre su actitud, la modelo aclaró que el colombiano fue todo un caballero.

“Parceritos, el hecho de que sea famoso, millonario y bonito no quiere decir que todos los días tenga que estar feliz. Quizás te tocó el día que peleó con la novia y no te dio la fotico porque estaba aburrido. A mí me tocó el día que estaba muy bien de energía. Él es bacano”, agregó.

Sobre su olor, la joven contó que al tenerlo cerca pudo percibir que Maluma estaba impecable y no ocultó su fanatismo sobre el artista.

“Yo mido 1.70 y el man es más alto que yo. Yo pensaba que era bajito, pero es mucho más alto que yo. ¿A qué huele? Huele a cielo, huele rico. ¿Qué si es tan bonito como se ve? Es hermoso, es un tipo bonito”, concluyó.

Video: Modelo es viral por contar a qué huele Maluma