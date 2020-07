Modelo fue señalada de incitar a otras mujeres al suicidio

Angélica Salazar, modelo colombiana, se convirtió en tendencia en Twitter debido a que varias colegas la denunciaron, asegurando que fueron víctimas de comentarios agresivos por parte de Salazar, quien también las incitaba al suicidio.

Las denunciantes compartieron algunos pantallazos donde se puede leer los fuertes comentarios que Angélica les escribía en Instagram. Además, se conoció que una de ellas sufría de depresión y lo que hizo fue hundirla un poco más.

“Sufrí de depresión el año pasado y esta modelo de ‘Iris model Agency’ llamada Angélica Salazar me ha maltratado psicológicamente incitándome a que me suicidé sin motivo aparente. No soy la única víctima”, fue el mensaje que compartió Camila Penagos.

Sufrí de depresión el año pasado y esta modelo de Iris model Angency. llamada “Angélica Salazar” me ha maltratado sicologiacamnete incitándome a que me suicide sin motivo aparente! No soy la única victima. pic.twitter.com/anROeDN8rE — Camila Penagos C. (@CamilaPenagosC1) July 26, 2020

Además, explicó en su cuenta de Instagram que era lo que había pasado y como se conoció con Salazar.

“Angélica y yo fuimos amigas de fiesta hace más o menos cuatro años, ella salió con un hombre y las cosas no resultaron y yo meses después salí con él (…) El odio hacia mi empezó desde ese momento. Yo en mayo del año pasado caí en una depresión y decidí internarme un miércoles después de clase a la clínica Monserrat. Recuerdo muy bien las lágrimas que me salían en la sala de espera al leer los mensajes hirientes de Angélica Salazar deseándome la muerte y que la vida sería mejor sin mí. Estuve internada dos semanas y salí con tratamiento, visitas a mi psiquiatra y a grupos de ayuda”, escribió Penagos en una parte de su mensaje.

No obstante, también se conoció que no fue la única víctima, ya que Juliana Pantoja también la denunció públicamente, pues se metió con su papá que sufrió de cáncer, diciéndole que se muriera, que su papá olía a muerto y tarde o temprano se le iban morir.

Nunca había visto a una persona con tanto odio y poco argumento como Angelica Salazar DIOS https://t.co/7uLnuM2iTV pic.twitter.com/hjjxniWzCS — La Mars (@isabelcamarc) July 27, 2020

Frente a dichas acusaciones, Angélica decidió pronunciarse en sus redes sociales para rechazar las denuncias en su contra, argumentando que Juliana Pantoja, una de las primeras modelos en presentar los pantallazos, presuntamente padecería de un trastorno de personalidad, señaló Salazar.

Así respondió #angelicaSalazar tras fuertes acusaciones por incitar a dos “amigas” al suicidio🤯 pic.twitter.com/kMWzzhYlDU — Rechismes (@rechismes) July 27, 2020

Cabe mencionar que fue tanta la polémica que se generó en las redes sociales que la agencia decidió retirar de su organización a la modelo.