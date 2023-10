Modelo Nanis Ochoa confirmó su separación de Juan Pablo Navarrete

En las ultimas horas se confirmó la separación de la modelo, actriz y presentadora antioqueña Nanis Ochoa del cantante de música popular Juan Pablo Navarrete.

La noticia fue confirmada en la tarde del pasado jueves 26 de octubre por la misma modelo, en medio de la emisión del programa de entretenimiento del Canal 1 en el que trabaja.

Puede leer: Sofía Vergara tendría un nuevo amor ¿De quién se trata?

Según explicó Ochoa, la relación con su esposo llegó a su fin hace un buen tiempo, pero fue hasta ahora que decidió compartírselo a la opinión pública.

“Sí, confirmó que estoy separada y no es de hace poquito, ya llevó un rato separada y ya lo sabían acá en el programa. Todos me han cuidado y respetado mucho porque es un tema doloroso, de 6 años. Me duele muchísimo mi hija, me duele mi hogar y necesitaba tiempo y fuerzas para poder hablar”, indicó la presentadora.

También lea: El dinero que se ganaba Jessi Uribe cuando era mariachi y daba serenatas

Cabe recordar que dicha ruptura no sorprendió a muchos, ya que hace algunos meses se rumoraba que la pareja no estaría pasando por un mejor momento y que habían tomado caminos distintos.

Es más, dichas especulaciones tomaron fuerza en el mes de agosto pasado, cuando se conoció un video en el que quedó registrada una aparente discusión que habrían tenido la pareja en su casa, la cual fue grabada por la actriz a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.