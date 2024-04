Antes de conocerse el nombre del nuevo eliminado de La Casa de los Famosos, los nominados de la semana compartieron un desayuno en privado, en el que se enfrentaron a varias preguntas y se dijeron algunas verdades en la cara. Culotauro, Alfredo, Omar, Sandra y Juan David, fueron los que hicieron parte de la conversación.

Uno de los momentos más tensionantes, fue cuando Sandra aprovechó para decirle a Juan David lo que pensaba de él. Según la actriz, el modelo paisa es el más peligroso de la casa, pues piensa que en él no se puede confiar porque dice algo y sale con otra cosa.

Así mismo, Sandra dijo que lo consideraba una persona falsa. “Para mí falso es una persona que no es coherente con lo que hace y con lo que dice. No te rías porque tú tienes una mamá y una abuela. No puedes ir por la vida rompiendo corazones”, le explicó la actriz, quien le reprochó por haberle coqueteado a Martha, luego besarse con Isabella y después haberle echado los perros a ella.

Frente a estos señalamientos, Juan David aseguró que él quería terminar la relación con ella porque no quería lastimarla. Además, sostuvo que dentro de poco todos sabrían el motivo por el cual él tiene la conciencia tranquila.

Cabe recordar que parte del enojo de Sandra, es porque Juan David le confesó que se besó y se dejó hacer un chupón en el cuello de Isabella. Sin embargo, todo esto hacía parte una broma planeada por el modelo paisa, Melfi y Culotauro.

Reacción de la broma de Juan David e Isabella

En medio de una comida en la sala, Alfredo se percató del chupón que tenía Isabella y le preguntó quién se lo había hecho. Sus compañeros escucharon y de inmediato se formó un debate acerca de si lo que habían hecho la venezolana y Juan David estaba bien o no. Pantera, Karen y La Segura se mostraron bastante indignados por la situación y confrontaron a Culotauro y a Juan David.

Sin embargo, cuando Isabella reveló que se trataba de una broma, todos quedaron sorprendidos y Sandra no lo podía creer. De inmediato Juan David se le acercó y le dio un beso en la cabeza. “No sé de dónde saqué fuerzas para no llorar”, confesó Sandra.