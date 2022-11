Mónica Lopera, protagonista En los Tacones de Eva, ¿Qué se hizo y de qué vive actualmente?

Mónica Lopera, ¿Qué es de su vida actualmente?

Posterior al éxito de En los Tacones de Eva han sido pocas las apariciones de Mónica Lopera en la televisión nacional. La tusa (2015) fue lo último que se supo de la artista en la pantalla chica colombiana.

Lo que pocos han conocido es que Mónica, aguerrida como su mamá, no se conformó solo con conquistar el mundo del entretenimiento en Colombia.

Hace 15 años, la actriz empacó maletas y decidió emprender un nuevo camino hacia el viejo continente. Sí, ella fue más allá y recorrió la milla extra.

Mónica Lopera, al margen de haber alcanzado el éxito en Colombia se retó a sí misma, viajó a Inglaterra e hizo todo para alcanzar su sueño en ese país.

Después de más de una década de vivir en Londres, de estudiar, de no desistir, de creer y sobre todo de seguir soñando, Mónica tuvo la mejor oportunidad de su vida tras una dura lucha.

Así fue como llegó Killing Eve a su vida. Ella hizo parte de la historia de la serie de Netflix que enamoró a muchos con el papel de una cubana.

“Para lograr esto he tenido que trabajar mucho en mí espiritualmente con el fin de entender que los NO que se encuentran a lo largo del camino no son personales y que no es uno, sino que es parte de la carrera”, dijo hace unos meses en entrevista con El Colombiano.

Ella, luego de un fortalecimiento personal, ha logrado entender que muchas veces al no ser escogida en el casting en Europa no obedece a que no sea buena sino a otros detalles que están buscando en las producciones.