Mono Zabaleta, indignado con Silvestre Dangond: estos son los motivos

En los últimos meses uno de los artistas vallenatos más sonados del país ha sido el Mono Zabaleta, cantante de la canción ‘El Secuestro’, tema que se ha convertido en tendencia y uno de los más escuchados en las plataformas y en las estaciones de radio. El cantante nacido en San Diego, Cesar, es considerado por muchos como uno de los mejores intérpretes de la nueva generación del vallenato.

Hace poco el Mono Zabaleta protagonizó una polémica con Omar Geles, al revelar que no incluyó una canción del compositor luego de que le cobrara 70 millones por la obra. Luego de varios días de comentarios y rumores, ambos artistas decidieron pronunciarse y ponerle fin al escándalo, asegurando que todo estaba bien entre ellos.

No obstante, recientemente el cantante protagonizó otro polémico comentario, esta vez sobre Silvestre Dangond. En medio de una entrevista realizada por el influencer Dimelo King, el Mono cuestionó la falta de apoyo de Silvestre en el lanzamiento de su último álbum musical en Valledupar. “Yo fui al lanzamiento de Silvestre, pero él no me apoyó en el mío. No sé la razón, no sé si por los managers”, dijo el cantante.