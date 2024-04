Hace unas semanas el cantante vallenato Mono Zabaleta protagonizó una polémica luego de que asegurara que el compositor Omar Geles le había cobrado $70 millones por una canción de su autoría, cifra que el artista consideró bastante elevada.

"Le he grabado, pero nunca me han pegado canciones de él, a Omar le grabé varios temas. Él cobra entre 60 y 70 (millones) por una canción. Yo el cd pasado tenía una canción ya con video, grabada, y cuando me dijo que valía eso la saqué del cd. Le dije 'no compadre, yo no tengo esa plata'. Yo pienso que pagar eso le mata la bendición a la canción", dijo el Mono Zabaleta.

Luego de varios días de rumores, tanto el Mono como Omar Geles se pronunciaron y aseguraron que había rencores ni problemas entre ellos, pues todo se debía a polémicas propias del folclor vallenato y que su amistad se conservaba.

No obstante, en las últimas horas el Mono Zabaleta reveló cuánto cobra él por un saludo en la grabación de sus canciones, y la cifra generó todo tipo de comentarios, pues muchos consideran que el precio es bastante alto.

¿Cuánto cobra el Mono Zabaleta por un saludo?

En una entrevista concedida al influencer Dimelo King, Mono Zabaleta reveló que en su último trabajo discográfico cobró $20 millones por un saludo en una canción. Además, aseguró que el recaudo total que tuvo la producción solo en saludos fue de casi $300 millones.