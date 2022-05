Mr. Black hará una canción en honor a su hijo mayor

Mr. Black, conocido como el 'rey de la champeta', compartió varios estados en sus redes sociales donde mostró los momentos que vivió con Edwin Antequera Jr. y que hoy 'se llevan un pedazo de su vida' como él mismo expresó.

Lo que se sabe es que, el primogénito del cantante tuvo un paro cardio respiratorio mientras jugaba fútbol con sus amigos y esta terrible noticia causó que se suspendieran los eventos musicales que el intérprete de ‘El serrucho’ tenía programados para este fin de semana.

Asimismo, varios artistas conocidos le dedicaron sus más sinceras condolencias y él en medio de una reunión con su grupo musical el cantante anunció que honrará el nombre de su retoño a través de una canción.

“Mi gente estos son momentos en los que uno de verdad siente que es creer, aquí estoy partido, dolido porque no digamos que dios porque no le puedo echar la culpa a él. Se fue alguien grande de mi vida, mi hijo grande varón”

En medio de esas conmovedoras palabras el 'rey de la champeta' anunció: “queremos ventilarles que queremos componerle una canción a mi hijo, de todo corazón, que mi dios lo tenga allá en el cielo, así que muy pendiente que voy a hacerla de corazón

En las historias siguientes, se ve una composición en la que se aprecia la interpretación de un piano y una letra con el siguiente mensaje:

“Quisiera que esto fuera un sueño que aún estoy dormido, que este dolor que estoy siento al despertar se fue, quisiera que devolviera el tiempo para estar contigo, que se haga tarde este momento para decir te quiero, siento que el tiempo a mí me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo de lo que te mereces. La vida me ha enseñado que cuando de verdad se quiere...”.

En medio de este nuevo proyecto musical, compuesto para el hijo mayor de Mr Black, no se indicó cuando saldrá la luz, pero si se dieron pistas de cómo será su coro.