Muere a los 19 años Leandro De Niro, nieto del actor Robert De Niro

En las últimas horas se conoció que Leandro De Niro Rodríguez, nieto del famoso actor norteamericano ganador del Oscar Robert De Niro, murió a los 19 años de edad.

Así lo dio a conocer su madre Drena de Niro a través de un mensaje en sus redes sociales al compartir con sus seguidores la triste noticia.

La también actriz escribió este domingo en una publicación en su cuenta de Instagram sobre la pérdida de su hijo.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida", indica un aparte de la publicación.

En el conmovedor mensaje, la artista aseguró que tratará de seguir adelante difundiendo el amor que sintió al convertirse en madre tras la llegada de su Leandro.

"No sé cómo vivir sin ti, pero voy a tratar de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al llegar a ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado".

Finalmente, Drena etiquetó con un mensaje al artista Carlos Rodríguez, quien sería el padre de su hijo.

"Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido hijo", agregó.

A lo que Rodríguez (@carlosmare) le respondió con unas conmovedoras palabras en la misma publicación.

"Mi querida Drena… Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Él es el hijo de Dios ahora. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear AMOR sin LEO ".