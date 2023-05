La icónica cantante norteamericana Tina Turner 'La reina del rock'n roll' murió este miércoles 24 de mayo a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza) tras una larga enfermedad.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy decimos adiós a una querida amiga que nos deja su obra más grande: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", indicaron sus representantes a través de un comunicado sobre la noticia de su fallecimiento.

Turner nació en 1939 en Brownsville (Tennessee) como Anna Mae Bullock y se crió en el pequeño pueblo de Nutbush, pero luego se mudó a St. Louis donde frecuentaba los clubes nocturnos y se encontró por primera vez con Ike Turner a finales de los años 50.

Puede leer: Video: Por presunta picadura de alacrán, Andrea Valdiri terminó hospitalizada en Barranquilla

Después de escucharla cantar, Ike la convirtió en una vocalista destacada en su banda, y en 1960 fue presentada al mundo como Tina Turner cuando el dúo lanzó su éxito, "A Fool in Love".

Los dos se casarían en 1962 y se convertirían en un acto musical de gran éxito en los años 60 y 70 con canciones exitosas como "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Nutbush City Limits" y la legendaria "Proud Mary", ganadora de un Grammy.

Sin embargo, el dúo no duraría mucho, y tras separarse en 1976 se divorciaron en 1978. Tina revelaría años después en su autobiografía que fue víctima de abuso doméstico.

También lea: [Video] Poncho Zuleta fue captado intentado besar a una joven 50 años menor que él

Posteriormente, Turner lanzó uno de los mayores regresos musicales de la historia como solista en los años 80, al lanzar primero el éxito "Let's Stay Together", seguido del enorme álbum "Private Dancer" que incluía temas como "What's Love Got to Do" y "No puedo soportar la lluvia". Su carrera en solitario se encuentra entre las más exitosas de cualquier artista femenina en la historia.

'La reina del rock'n roll' ganó ocho premios Grammy a lo largo de su carrera, incluido el de Grabación del año por "What's Love Got to Do with It". Fue en 2019 cuando debutó en un musical de Broadway en honor a su vida con la actuación de ella misma, sus fanáticos se volvieron locos cuando ella salió del lugar con una sonrisa gigantesca en su rostro.

Le sobreviven tres hijos y su esposo Erwin Bach. La pareja se casó en 2013 después de varios años de amistad. Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el hijo mayor de Turner, Ronnie, murió a la edad de 62 años por complicaciones causadas por un cáncer de colon.

Otras noticias

Juliana: "Una periodista me dijo que yo estaba cantando porque no conseguía más trabajo en TV"