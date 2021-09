Muere Alan Lancaster, bajista de la banda de rock Status Quo

La banda de rock británica Status Quo anunció este domingo la muerte a los 72 años de su bajista Alan Lancaster, uno de los miembros fundadores el grupo.



"Alan sufrió durante muchos años esclerosis múltiple", indicó en un comunicado la banda, con la que el bajista se reunió en 2013 y 2014 para ofrecer diversos conciertos.



"Fuimos amigos y colegas durante muchos años y logramos un gran éxito juntos como los 'cuatro desenfrenados', junto con Rick Partiff y John Coghlan", recordó Francis Rossi, cantante y líder del grupo, que alcanzó la popularidad en las décadas de 1960 y 1970.

Aunque Rossi admitió que hubo un "distanciamiento" con el bajista en los últimos años, el cantante subrayó que siempre conservará "muy buenos recuerdos" de sus "primeros tiempos juntos".



La banda vendió en su momento decenas de millones de discos y lanzó sencillos de éxito como el tema "Whatever You Want".

Según el diario británico The Guardian, Lancaster, que nació en Peckham, al sur de Londres, en 1949, realizó su última gira con la banda en 2014. "El músico, que al parecer había estado viviendo en Australia, también actuó con los Bombers y los Party Boys", dijo el medio.

Por su parte Simon Porter, manager de la banda manifestó: "es una noticia muy triste y mis más sinceras condolencias para Dayle y la familia.

"Fue un placer absoluto poder reunir a la formación original para dos giras con entradas agotadas en 2013-2014 y dar a los fans de Status Quo Frantic Four un último legado y un recuerdo tan duradero.

De momento se desconocen los detalle sobre la despedida final del músico.

