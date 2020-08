Muere Chi Chi DeVayne, participante de RuPaul's Drag Race

La celebridad de televisión y drag queen Chi Chi DeVayne, o Zavion Davenport, falleció este jueves en Shreveport (Luisiana, Estados Unidos), según confirmó su hermano Michael en Instagram. Sus últimas palabras fueron: "Nunca se rindan".

DeVayne, de 34 años, era una de las participantes más populares del reality RuPaul's Drag Race y había logrado convertirse en un icono del mundo drag. RuPaul, conductor del programa, le dedicó unas sentidas palabras. Dijo sentir agradecimiento por haber compartido con la "noble y hermosa alma" de Chi Chi.

"La extrañaremos mucho, pero nunca la olvidaremos. Que su generoso y amoroso espíritu brille sobre todos nosotros", expresó RuPaul.

Lea también: Drag queens leen cuentos a niños para promover mensajes de aceptación

Chi Chi DeVayne, explica Entertainment Weekly (EW), había sido hospitalizada en julio por una posible insuficiencia renal y presión arterial alta, y aunque fue dada de alta a final de mes, tras someterse a una diálisis, tuvo que volver a ingresar en agosto. El pasado sábado, añade EW, Chi Chi envió un video con este mensaje a sus seguidores y personas cercanas: "Ténganme en sus oraciones. Volveré pronto".

De acuerdo con The Shreverport Times, DeVayne tuvo que regresar al hospital por una neumonía. Además, en julio, en una entrevista, reveló que había sido diagnosticada por esclerodermia, que afecta la piel y algunos órganos internos.

Lea también: Así nace una Estrella: historia de Diego Dávila, drag queen venezolano

Según explica EW, se trata de la segunda participante de RuPaul's Drag Race fallecida. En octubre de 2012 murió Sahara Davenport, cuando tenía 27 años, por un problema cardiaco.

"I am heartbroken to learn of the passing of Chi Chi DeVayne.

I am so grateful that we got to experience her kind and beautiful soul.

She will be dearly missed, but never forgotten. May her generous and loving spirit shine down on us all." –RuPaul (1/2) pic.twitter.com/iN3oT3R2dG