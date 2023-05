Muerte de Jota Mario: Laura Acuña confiesa "todavía lloro y me duele después de cuatro años"

La muerte de Jota Mario conmocionó a cientos de colombianos que durante varios años seguían al presentador cada mañana por el Canal RCN.

De igual forma, sus amigos y colegas vivieron vivieron momentos muy complicados al conocer que uno de los presentadores más reconocidos de la televisión había fallecido a causa de un paro respiratorio el 6 de junio de 2019 sobre el medio día.

Después de 4 años de su ausencia, algunos de sus amigos más cercanos aún sienten su pérdida y no olvidan al que fue uno de los presentadores que más alegró a cientos de colombianos con sus ocurrencias todas las mañanas.

Le puede interesar: Jota Mario evitó que me inyectara biopolímeros: Laura Acuña

Precisamente, Laura Acuña habló hace algunos días sobre la périda de Jota Mario, que hasta día de hoy siente como si hubiera acabado de suceder.

En su programa, 'La Sala de Laura Acuña', la presentadora habló sobre este complicado momento que vivió cuando su compañero de 'Muy Buenos días' falleció, allí reveló que ha sido muy complicado superar la périda de alguien que fue una de las personas que más le ha marcado en su vida.

De igual forma, hace algunos días en el programa 'Desnúdate con Eva', la presentadora habló sobre lo que está viviendo después de la partida de Jota Mario.

Lea también: Inédito video de 'Jota' Mario y el último día de grabación de Muy Buenos Días

"Después de casi cuatro años que va a cumplir este año desde que se fue al otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro al mencionarlo", dijo.

A pesar de que son momento difíciles para ella, dice que hay momentos en los que lo recuerda en los sueños y siente un poco de paz.

"Para mí, en mi caso, no se ha hecho más fácil, o sea, yo aprendí a vivir con eso, y cada vez que me sueño con él, me levanto feliz", dijo Laura.

Muchos de sus seguidores expresaron su cariño a la presentadora y le enviaron diferentes mensajes de apoyo.