Muerte de Naya Rivera: revelan detalles de la autopsia al cuerpo de la actriz

Aunque no se ha conocido el resultado de toxicología que se le practicó al cuerpo de Rivera, en este dictamen señalan que “no hay indicios de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel” en el hecho, es decir que Naya Rivera no estaría en estado de embriaguez ni drogada.

La investigación continúa pues a las autoridades les despierta inquietud que la actriz no llevara el chaleco salvavidas cuando decidió bajar del bote a nadar con su hijo, como lo relató el pequeño. Pues afirmó que cuando nadaban al parecer una corriente empujó el bote y ella intentó salvar la vida de su hijo, logrando subirlo al bote pero lastimosamente las fuerzas no le dieron para lograr salvarse.

"Ella no regresó", dijo el pequeño.