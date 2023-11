Posteriormente, le dijo Rigoberto: “Rigo están detenidos los muchachos y está retenido tu papá para que sepas, fuimos a hablar con la Policía y nos dijeron no hay nada que hacer, entonces nosotros como padres dijimos ‘si ellos no pueden subir, entonces vamos nosotros’”.

Horas después, liberaron a los jóvenes, pero no al papá de Rigo, por lo que Jorge le dijo: “Los muchachos están apareciendo, están llegando, pero a tu papá lo dejaron”.

Urán se fue a estudiar y cuando volvió Jorge le dio la trágica noticia de la muerte de su padre: “En ese momento yo me quedé asustado, yo no sé si Rigo era muy fuerte o simplemente no entendió. Él cogió y se fue para la casa... Yo no soy una persona de dar muchos rodeos, yo voy al punto y listo, le dije ‘a tu papá lo mataron’. No sé si no tuve mucho tacto”.