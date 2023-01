Mujer se desmaquilló en un reto por casi medio millón de pesos y terminó soltera, su pareja 'huyó'

Recientemente, se hizo viral un video en el que una mujer, presuntamente, se ve afectada al ser rechazada por su novio al momento de quitarse el maquillaje.

Todo inició como un divertido reto en el que la influencer Lupita Anaya le ofrece 1000 pesos mexicanos a una mujer para que se desmaquille todo el rostro frente a su novio, hecho que la hizo dudar al principio al tratarse de toda la cara.

Sin embargo, la creadora de contenido decide subirle el monto mil pesos más, retoque fue aceptado por la mujer luego de que su pareja, con el que al parecer llevaban dos semanas, la convenciera.

La mujer, iniciando el reto, se quita la primera pestaña postiza y se quita las sombres de un ojo. Desde este momento, el hombre empezó a mostrarse sorprendido del cambio de la mujer al quitarse únicamente solo el maquillaje de un ojo.

En medio de esto, la mujer aseguró que con el dinero que recibiría por el reto, se iba a comprar más maquillaje, lo que siguió decepcionando al hombre.

La mujer, al terminar de desmaquillarse, se dio cuenta de que su novio ya no estaba, pues se había ido decepcionado sin ver el resultado final, donde se ve a la mujer con media ceja y los ojos más pequeños.

"No me digas que se fue me dejó por qué me desmaquille?" dice la mujer sorprendida.