Mundial de Qatar: Colombianos Shakira y J Balvin cantarán en la inauguración del certamen

#Shakira gets ready for her World Cup Comeback on November 20 at the #FIFAWorldCup 2022 opening ceremony at the Al-Bayt Stadium, Al Khor, Qatar with #BTS, #BlackeyedPeas, #DuaLipa, #JBalvin, Bollywood Star #NoraFatehi & Nigerian singing sensation #PatrickNnaemekaOkorie!🌎🏆🇶🇦 ❤️‍🔥 pic.twitter.com/KiSakSZR3t