Murió a los 26 años la ex Miss Uruguay Sherika de Armas

En las últimas horas se conoció sobre el fallecimiento de la modelo y empresaria uruguaya Sherika de Armas, a los 26 años de edad, luego de batallar contra un cáncer de cuello uterino desde hace algún tiempo.

Su deceso tuvo lugar el pasado miércoles 11 de octubre y fue su propio hermano Mayk de Armas quien dio a conocer la triste noticia luego de publicar un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales. “Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre”.

Cabe recordar que la ex Miss Uruguay 2015 había sido sometida a varios tratamientos contra la enfermedad pero lamentablemente no fueron suficientes y terminó acabando con su vida.

Adicionalmente del mensaje, su hermano publicó un video de Sherika en una de sus historias de Instagram patinando en un parque y escribió: “Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre”.

La noticia sobre su muerte causó una gran conmoción en el mundo del modelaje y la escena de la moda en su país.

La actual Miss Uruguay, Carla Romero, también publicó un mensaje en el que resaltó las cualidades de Sherika. “Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida”.

Por su parte, la modelo Lola de los Santos (Miss Uruguay 2021) le agradeció a Sherika en otro mensaje, el apoyo incondicional que le brindó al inicio de su carrera. “Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino que por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me quedan”.

De Armas inició su carrera de modelaje a temprana edad y fue elegida a los 18 años como Miss Uruguay en 2015, posteriormente representó a su país en el reinado de Miss Mundo que se celebró en China.

Asimismo, fue voluntaria de varios proyectos sociales, como la Fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay, y el Hospital Pereira Rossel.

Después de su paso por los certámenes de belleza y el mundo del modelaje, Sherika de Armas fundó su empresa, dedicada a la venta de productos de maquillaje; para el cuidado personal y la estética.