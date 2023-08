Murió a los 39 años el actor de "Game of Thrones" Darren Kent

Los fanáticos de “Game of Thrones” están de luto, en las últimas horas se conoció que el actor Darren Kent, recordado por su papel de Goatherd en la serie “Game of Thrones”, murió a los 39 años de edad.

Así lo dio a conocer este martes 15 de agosto su agencia Carey Dodd Associates, al publicar un comunicado sobre su deceso a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza tenemos que compartirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz el pasado viernes. Sus padres y su mejor amigo estuvieron a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil”.

Puede leer: Exparticipante de "Survivor, la isla de los famosos" sufrió gravísimo accidente en la ducha

Asimismo, la agencia destacó la trayectoria de la carrera de Darren y lo catalogó como una persona amable y especial.

“Darren no solo era un actor, director y escritor talentoso, sino que realmente era una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer. Fue un privilegio y un placer haber sido parte de su viaje”.

La causa de la muerte no se ha hecho pública hasta este martes, pero se rumora que Kent ha enfrentado artritis, osteoporosis y un raro trastorno de la piel a lo largo de los años.

También lea: Juliana Galvis fue eliminada de "MasterChef Celebrity" por grave error en su preparación

Cabe recordar que Kent apareció en un episodio memorable de 2014 de la exitosa producción "Game of Thrones". Su primera participación en la pantalla, sin embargo, fue 10 años antes, en la serie original "Shameless".

También estuvo en la película de terror de Kiefer Sutherland de 2008 "Mirrors" y "Snow White and the Huntsman" de 2012. En televisión, Kent actuó en "Community" y "EastEnders" de BBC.

Adicionalmente, apareció en "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" de este año. El actor tenía seis producciones en desarrollo, incluidos varios cortos y el largometraje "What I Know".