Murió a los 66 años el actor mexicano David Ostrosky

Cabe recordar que en 2022, Ostrosky le concedió una entrevista al canal Televisa y dio detalles acerca del tumor que tenía en uno de sus brazos. Posteriormente, en el mes de mayo de ese mismo año le tuvieron que amputar la extremidad.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘Tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor, pero agradezco muchísimo a la vida que sea allí y no en algún órgano en donde te afecte”, indicó el actor en un aparte de la entrevista.

El reconocido actor, que en la mayoría de papeles hacía de villano, nació en Ciudad de México, su padre era ruso y su madre polaca que huyeron de las persecuciones políticas en sus países de origen.

David Ostrosky tuvo una larga trayectoria en la televisión mexicana, el cine y el teatro, participó en más de 40 producciones televisivas entre las que se encuentran "Teresa", "María Mercedes", "María la del Barrio", "El vuelo del águila", "La antorcha encendida" y "La casa de las flores", entre otras.

Al fallecido actor estuvo casado con la también actriz Belinda Slomianski, con quien tuvo tres hijos: Ariela, Pedro y Aaron.