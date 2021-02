Murió el actor de doblaje Ricardo Silva y cantante del famoso tema de 'Dragon Ball Z'

‘Dragon Ball’ se convirtió en uno de los animes más famosos de todos los tiempos, no solo por la larga lista de temporadas que lanzó, sino por la trama que manejó en cada uno de sus personajes. Otro detalle que enamoró a sus seguidores fue la banda sonora que acompañó la producción desde sus inicios.

Uno de las canciones más reconocidas fue ‘Chala head chala’, tema lanzado en 2005 para la temporada de ‘Dragon Ball Z’ e interpretada originalmente por Hironobu Kageyama. La versión latina estuvo a manos de Ricardo Silva, logrando una huella es la música de este género.

Sin embargo, recientemente, el mundo del doblaje se llenó de luto tras la muerte de Ricardo Silva, luego de pasar varios días hospitalizado por complicaciones en su salud. Aunque se había informado en redes sociales que se encontraba estable, el resultado no fue el esperado.

Lea además: Los Beatles 70 años después del concierto que lo cambió todo

A través de la cuenta oficial del actor mexicano se compartió una imagen, tipo comunicado, en el que se daba a conocer que había fallecido, pero se había ido “tranquilo” y “sin pendientes”. En el post se puede ver una fotografía del cantante y un mensaje para sus seguidores.

“A mis amigos y seguidores gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza. Gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello”, se puede leer en la primera parte del texto.

“Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes…perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”, agregó.

Queridos amigos y familia pic.twitter.com/6po8BnNov6 — Ricardo Silva E. (@Ricardo_Silva_E) February 8, 2021

Le puede interesar: The Weeknd brilló con impactante show de medio tiempo en el Super Bowl 2021

A pesar de que no se confirmó que Silva falleció por culpa del coronavirus, medios mexicanos indican que su fallecimiento se dio por complicaciones de salud relacionadas con la pandemia.

El actor de doblaje marcó una huella con su voz en canciones de títulos como ‘Supercampeones’, ‘Digimon’, ‘Winnie de Pooh’, ‘Doraemon’, ‘Inuyasha’, ‘South Park’, entre otras.