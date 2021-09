Murió el actor Rey Vásquez, recordado por actuar en 'Don Chinche'

El actor colombiano Rey Vásquez murió este viernes tras permanecer varios días en delicado estado de salud en la Fundación Cardio Infantil de Bogotá.

Según versiones cercanas al artista, Vásquez fue diagnosticado con covid-19, pese a que ya tenía el esquema completo de vacunación contra el virus.

Asimismo, se encontraba hospitalizado desde el pasado seis de septiembre en ese centro asistencial de la capital colombiana con un diagnóstico poco alentador, puesto que también padecía diabetes.

Uno de los personajes más recordados en Colombia fue el del ladrón anónimo, en la clásica serie 'Don Chinche', muy exitosa en la televisión colombiana de los años 80 y 90.

Se trató de una historia protagonizada por Héctor Ulloa y dirigida por Pepe Sánchez. Su participación en el cine también fue destacada, puesto que actuó en cintas como 'Agente Ñero Ñero 7', 'Cóndores no entierran todos los días', estrenada en 1984, 'La agonía del difunto', 'Ahora mis pistolas hablan', de 1982, 'Canaguaro', 'The Proud and Damned', 'Aquileo Venganza' y 'Cada voz lleva su angustia'.

En una entrevista con un programa de entretenimiento en Colombia, Vásquez manifestó sentirse "desilusionado" de la televisión y el gremio del entretenimiento, puesto que desde hace varios años estaba en una casa de adultos mayores, un poco lejos del éxito de años atrás.

De acuerdo con Actores Sociedad Colombiana de Gestión, "destacamos de su carrera artística, los más de 50 años dedicados a las artes escénicas y los sobresalientes que fueron sus personajes para cine y televisión en producciones como Don Chinche, Pobre Pablo, Los Victorinos, La Tormenta y La toma de la embajada entre muchos otros".

En un breve comunicado divulgado en las redes sociales, la sociedad manifestó que "Don Rey nos hará falta. Recordaremos con afecto los días en que nos visitaba en la sede y compartía con todos su alegría y muchas historias de su vida".