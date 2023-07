Murió la mamá de Luifer Cuello, el artista no alcanzó a verla con vida por última vez

Miles de mensajes de apoyo le han llegado en las últimas horas al cantante vallenato, Luifer Cuello, luego de que se confirmara la muerte de su madre que luchaba contra un cáncer.

Este fin de semana Cuello anunció la cancelación de algunas presentaciones ya que debe viajar para verla por su grave estado de salud.

Cuello dijo que cancelará su presentación en el municipio de Difícil, Magdalena, ya que quiere ver su mamá "antes de que se vaya".

"Necesito ver a mi mamá no puedo seguir la gira disculpa de todo corazón, nunca me había pasado esto, jamás he quedado mal pero quiero verla antes de se me vaya", escribió Cuello, quien aseguró que en 20 años de carrera nunca había quedado mal en una presentación, pero que estos hechos lo ameritan.

Cuello iba rumbo a Miami donde su mamá estaba muy delicada de salud, pero lastimosamente no alcanzó a llegar a tiempo para verla.

En horas de la noche del pasado domingo, la madre del artista, Dilia Mera Peñaloza, falleció en la ciudad de Miami, Florida (EE.UU) producto de un cáncer de tiroides que la venía aquejando hace varios meses.

Luifer había cancelado todas sus presentaciones del fin de semana, y ya se encuentra en la ciudad de Miami, para encontrarse con su familia que allí reside.

Hace algunos días Luifer logró compartir varios días con su madre aprovechando una gira de 3 conciertos que tuvo en Estados Unidos, a finales del mes de junio.

Luifer Cuello tiene más de 30 presentaciones en los meses de julio/agosto y su equipo de trabajo junto a su esposa Viviana Torres decidirán en los próximos días, si se hará una pausa, y de cuánto tiempo sería. Se pide solidaridad y empatía a empresarios.

"No alcance a ver a mi mamá viva por más que traté, no pude (...) Te dije que me esperaras un poco más que ya casi llegaba", escribió el cantante en sus redes.

