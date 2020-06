Músicos despiden a Pau Donés, entre lágrimas y mensajes emotivos

Los mensajes de solidaridad y de tristeza invadieron las redes sociales tras conocerse el fallecimiento del músico español Pau Donés, vocalista de la agrupación Jarabe de Palo, que a sus 53 años no logró vencer una larga batalla que venía afrontando desde hace un buen tiempo: un cáncer de colon.

Uno de los primeros en manifestar sus condolencias por el fallecimiento del músico fue su compatriota Alejandro Sanz, quien expresó a través de sus redes sociales: "Pau, no se qué decirle a tu familia. Porque a mí me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ellos. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo".

Por su parte los músicos colombianos también se expresaron, recordando la labor de Pau Donés tanto en la música como en la lucha personal a la que se enfrentó en sus últimos años.

"Mi querido Pau, aunque te lo dije en varias oportunidades nuevamente gracias por tu amistad en esos días que todo comenzaba para nosotros. Ya nos volveremos a encontrar. Te extrañaran todas las flacas. Pau Donés, descansa en paz", expresó Carlos Vives.

Mientras tanto el músico colombiano Juanes se sumó a esta ola de mensajes por el fallecimiento: "Toda mi admiración y respeto a Pau Donés a su familia y equipo mi más sentido pésame. Se va un guerrero definitivo de la vida, un artista en todo sentido de la palabra".

Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios, en enero de 2019.

Pau Donés fue autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como "La flaca", "Depende", "Humo", "Grita" o "Bonito", entre otros temas, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados.