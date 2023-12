Mediante las historias de su cuenta, la también periodista expresó que busca un hombre "caballeroso y atento", con una actitud "relajada y descomplicada". Sin embargo, el detalle que resaltó y que considera fundamental es que el hombre no sea "jarto".

"Me encanta que sean caballeros, que sean atentos, que estén pendientes; me encanta que sean relajados. No me gusta la gente complicada o harta. Entonces me gusta que sean como yo", afirmó Acuña.

Estas declaraciones han generado gran revuelo entre sus seguidores, quienes no dejaron pasar las palabras de la presentadora, quien previamente confirmó su separación en un momento no especificado, subrayó la importancia de encontrar a alguien que comparta su forma de ser y manifestó su molestia hacia las personas complicadas.