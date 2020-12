Nacho Mendoza publica primera foto de su hija Mya

Cinco meses después del nacimiento de la hija del cantante venezolano Nacho Mendoza con su actual pareja, Melanny Mille, el artista por fin decidió publicar por primera vez una foto de la pequeña Mya Michelle.

Nacho hizo público el rostro de su quinta hija para celebrar el cumpleaños de su novia.

En la imagen se ve a Melanny junto a la bebé, quien tenía poco tiempo de nacida. El intérprete de ‘Me estoy enamorando’ acompañó la tierna foto con un extenso escrito en el que agradecía a la venezolana por su apoyo incondicional.

“Te dije que llegaría el momento en que la publicaría, aunque te molestaras”, inicia el mensaje del cantante, con el que evidentemente deja al descubierto que la madre de su hija no estaba de acuerdo en mostrar el rostro de Mya a través de las redes.

Asimismo, Mendoza le expresa lo agradecido que está con ella por no dejarlo solo hace unos meses atrás cuando fue víctima de ataques y acoso luego de que se conociera que se separaba de Inger Devera, madre de tres de sus hijos, a quien supuestamente engañó con Mille.

“Hoy celebro tu vida al máximo. Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio; fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer, aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también”.

El artista finalizó su dedicatoria resaltando lo grandiosa que es Melanny y celebrando la existencia de su hija. “Podría extenderme como para hacer un libro, pero terminaré el escrito dándote gracias por acercarme más a Dios y abrirme los ojos ante lo mágico de sus perfectas exigencias y ante la encantadora exactitud de sus acciones. Qué Dios te bendiga mucho, Melany Mille. Feliz cumpleaños. No creo que haya mejor presente que puedas recibir este año que Mya”.