"Hago un llamado a quien me pueda ayudar, lo he probado todo, he ido a urólogos, he tomado pastillas y nada me ha funcionado", resaltando que su único objetivo "es volver a tener un miembro duro".

Las reacciones ante el suceso que atraviesa Nacho ha sido tema de conversación en redes sociales, donde muchos aseguran que este problema no necesariamente se debe a su edad, sino que también puede ser generado por cansancio pélvico debido a los esfuerzos sexuales a los que se ha sometido durante mucho tiempo.