Nació el hijo de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo: "Viva la vida, soy papá"

Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo, quienes se conocieron en el 2018, meses después de que el cantante confirmara su separación con la generadora de contenido Tuti Vargas, recibieron miles de críticas y al parecer, no eran tan queridos por su fanaticada, pues varios internautas aseguraban que la periodista había sido, supuestamente, la causante del divorcio del artista.

Sin embargo, en medio de una entrevista con el Canal RCN, la mujer explicó que eso no fue cierto. “No es verdad que yo fui la causante del divorcio de Sebas, nunca he salido a desmentirlo porque la verdad no me interesa ventilar mi vida privada. Yo a Sebas lo conocí cuando ya se había divorciado, él se divorció a principios del 2018 y yo lo conocí a finales de febrero, principios de marzo”, dijo en una entrevista con el canal RCN.

Al paso del tiempo, fueron contando con el apoyo de sus seguidores, por lo que el año pasado, anunciaron que se convertirían en padres y no dudaron en expresar toda la felicidad que sentían por conocer pronto a su bebé.